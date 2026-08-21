Зеленский vs "Маша и Медведь": затронут ли Netflix и YouTube санкции против творцов мультика
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Зеленский ударил по российской пропаганде "мягкой силы"
Ограничения президента Украины Владимира Зеленского против российского мультфильма "Маша и Медведь" показывают расширение санкционного давления на гуманитарную сферу. Кроме того, это поможет в будущем заблокировать данный инструмент российской пропаганды на глобальных стриминговых платформах.
Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, Netflix и YouTube на правовых основаниях должны будут заблокировать монетизацию и распространение данного контента на украинскую аудиторию.
Наконец-то, включение в пакет производителей анимационного контента, таких как ООО "Маша и Медведь", студии "Анимаккорд" и "Студия МиМ" показывает расширение санкционного давления на гуманитарную сферу. Применение ограничений для конкретных юридических лиц в РФ блокирует использование детского медиапродукта как инструмента пропаганды и влияния на украинских детей. Теперь у Украины есть правовые основания обратиться к глобальным платформам, в частности Netflix и YouTube, относительно прекращения взаимодействия с подсанкционными лицами, а также блокирования монетизации и распространения их контента на украинскую аудиторию
Напомним, в четверг, 20 августа, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против авторов и дистрибьюторов мультсериала "Маша и Медведь".
Кто именно попал под новые санкции от Украины
- Студия "Анимаккорд" — создатель мультсериала и владелец прав на этот пропагандистский мультфильм.
- Основатель студии.
- Генеральный директор.
- Автор сценария, режиссёр и продюсер.
- Соавтор сериала, который выплачивает средства в бюджет государства-агрессора.
"Маша и Медведь" на Netflix: детали скандала
К слову, Netflix в июле 2026 года купил "Машу и Медведя", из-за чего серьезно разозлил украинцев. Украинские пользователи массово критиковали платформу, а также публично отказывались от подписки на сервис. К примеру, Центр противодействия дезинформации называл российский кинопродукт "инструментом российской мягкой силы". Исследование Центра подтвердило, что за маской мультсериала скрыто:
- Формирование положительного образа РФ (добрый Медведь).
- Высмеивание других народов из-за поведения Маши.
- Нормализация советщины и милитаризма.
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Российская пропаганда в детском мультике
Мультсериал "Маша и медведь" еще до вторжения путинских войск в Украину, в 2010 году, прославлял милитаризм. В одном из эпизодов "Маша" пытаясь охранять огород Медведя, надев сначала фуражку с синим околышем и красной звездой (похожие носили сотрудники НКВД, — Ред.), а затем — шлем танкиста. Символика НКВД напрямую ассоциируется и с преступлениями тоталитарного режима и напоминает об оккупации, массовых убийствах и депортациях.
Кроме того, Маша в мультфильме делает, что хочет, а ее поведение никем не контролируется. Дети копируют ее деструктивное поведение, а потом удивляются наказанию, ведь "Маше можно".
Отметим, пропаганду в "Маше и Медведе" увидели не только в Украине. В Великобритании группа депутатов (более 50 парламентариев) публично призывала правительство и регуляторы проверить мультсериал на предмет скрытой российской пропаганды и элементов "мягкой силы", а также прекратить трансляцию мультсериала в стране. Парламентарии заявили, что мультсериал "активно способствует нормализации советской военной символики для мировой аудитории маленьких детей".
Мультсериал "Маша и Медведь" транслируется более чем в 130 странах мира. Права на показ (включая новые сезоны) регулярно закупает Netflix, а также Amazon Prime Video и HBO Max (в ряде европейских стран). В Украине его официальная трансляция и дистрибуция полностью запрещены, ведутся работы по блокировке контента на Netflix и YouTube.
Отметим, в 2025 году YouTube-канал с "Машей и Медведем", созданный российской студией, но озвученный на украинском языке, возглавил рейтинг детских ютуб-каналов по просмотрам в Украине. Российский мультсериал заработал несколько миллионов долларов на украинцах.