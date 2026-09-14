Про фонарик можно забыть: простой способ осветить комнаты во время блекаута

Украинка рассказала о простом лайфхаке

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Во время отключений света многие пользуются фонариками, которые быстро разряжаются. Есть простой способ заранее организовать освещение в доме — и для этого не нужно тратиться на дорогие устройства.

Один из таких вариантов предложила пользовательница Threads под ником allaomtrendo. Она рекомендует использовать гирлянды, которые работают от батареек или подключаются через USB.

По словам автора сообщения, такие гирлянды можно разместить в каждой комнате. Тогда во время блэкаута они обеспечат дополнительное освещение, а вечером их можно включать просто для уюта. Такой вариант не требует сложного монтажа – достаточно иметь запас батареек или подсоединить гирлянду к повербанку.

Освещение комнаты при отключении электроэнергии. Фото: Threads

Отдельно пользователь советует установить LED-ленту над рабочей поверхностью на кухне. Ее можно включить в розетку, чтобы хорошо видеть столешницу во время приготовления пищи.

Таким образом, обычные гирлянды и лента LED могут стать простым решением на случай аварийных отключений. Особенно удобно, если несколько источников света размещены в разных комнатах, а питание можно получить от батареек или павербанка.

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