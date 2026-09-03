Писал на русском языке в чате ОСМД и теперь имеет проблемы: что ему грозит

Это, вероятно, первый прецедент из-за нарушения языкового закона в Viber

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В Черкасской области глава ОСМД использовал русский язык в рабочем чате совладельцев и теперь находится на контроле уполномоченных органов. Нарушителю языкового закона дали 30 суток, чтобы исправиться, в противном случае санкции могут ужесточить.

Более подробно об этом на своей странице в Facebook рассказала представительница Уполномоченного по защите государственного языка Елизавета Сачура.

По словам чиновницы, долгое время мужчина считал, что общение с жителями многоквартирного дома на русском в Viber-чате — его личное дело. Свою позицию он аргументировал "свободой" и ссылался на статью 10 Конституции Украины.

Однако представители языкового омбудсмена установили, что ОСМД – это юридическое лицо, а коммуникация главы с ее совладельцами в рабочем чате – это исполнение служебных обязанностей. Следовательно, такая коммуникация должна происходить исключительно на государственном языке.

Инцидент получил всеукраинскую огласку

Более того, Viber-чат фактически был единственным каналом коммуникации между совладельцами дома. Соответственно, жители имеют законное право получать информацию о деятельности ОСМД на государственном языке.

Игнорируя эти требования, председатель ОСМД прямо нарушал требования статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За это ему объявили предупреждение и потребовали устранить нарушения в течение 30 дней.

Согласно украинскому законодательству, если он не выполнит требование уполномоченного и продолжит нарушать закон, это может стать основанием для привлечения его как должностного лица к административной ответственности по ст. 188-53 КУоАП и взыскание штрафа от 1700 до 3400 гривен.

Свобода и вседозволенность – разные вещи

По информации из открытых источников, на конец 2024 года в Украине насчитывалось более 40 тысяч ОСМД. Так что подобные случаи могут быть далеко не единичными.

Если совладелец ОСМД считает, что его право на получение информации на государственном языке нарушается, следует зафиксировать нарушения и обратиться с жалобой к Уполномоченному по защите государственного языка.

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