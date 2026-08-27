"Москва охотилась на него годами": Билецкий объяснил важность Коновальца для нынешней Украины

Почему идеи Коновальца актуальны во время войны с Россией

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Бригадный генерал Андрей Билецкий объяснил, почему считает основателя ОУН Евгения Коновальца одной из ключевых фигур украинской истории. По его мнению, перезахоронение праха полковника в Украине должно стать не только восстановлением исторической справедливости, но и возвращением Коновальцу заслуженного места в национальной памяти.

Билецкий обращает внимание на военные, политические и геополитические взгляды Коновальца, сформировавшиеся еще во время Украинской революции. Его главная идея — независимое государство должно иметь собственную профессиональную армию — спустя более чем столетие после тех событий, по оценке командира, вновь звучит актуально.

"Не своя армия нам нужна": с чего началась борьба Коновальца

Как рассказывает Андрей Билецкий, новость о революции в России и создании Украинской Центральной Рады застала 26-летнего Евгения Коновальца в Царицыне, где он находился в плену в качестве хорунжего австрийской армии.

Вместе с побратимами он пришел к выводу: независимо от того, какая власть установится в Москве, рано или поздно Россия попытается восстановить контроль над Украиной. А потому государству необходима собственная боеспособная армия.

Коновалец предлагал Центральной Раде сформировать отдельные украинские подразделения из пленных галичан. Не дождавшись ответа, он лично отправился в Киев.

Там он познакомился с Николаем Михновским и добился встречи с главой Генерального секретариата Владимиром Винниченко.

По словам Билецкого, ответ украинского политического руководства стал для Коновальца показательным.

"Не своя армия нам, социал-демократам и всем искренним патриотам, нужна, а уничтожение всяких постоянных армий".

Евгений Коновалец

Такую позицию, как отмечает Билецкий, разделяла значительная часть тогдашней политической среды. Постоянную армию считали анахронизмом, а идея национального войска уступала социалистическим и интернациональным концепциям.

Коновальца это не остановило.

Сечевые стрельцы и ставка на дисциплину

После конфликтов с Центральной Радой и попыток помешать созданию отдельного украинского подразделения Коновалец вместе с Федором Черником, Иваном Чмолой и Романом Дашкевичем организовал массовое вече галичан.

Его участники требовали разрешить создание украинского военного формирования. Симон Петлюра, отвечавший за военные дела, в итоге согласился.

В обращении к добровольцам будущие Сечевые стрельцы объясняли свою мотивацию так:

"Мы, галицкие, буковинские и венгерские украинцы, сыновья единого украинского народа, в это тяжелое время, чувствуя свою ответственность перед будущими поколениями, не можем быть лишь зрителями".

Однако создание подразделения не означало окончания спора.

По словам Билецкого, внутри нового подразделения начали продвигать идею "народной милиции", солдатских советов и фактического разрушения традиционной военной иерархии. Коновалец выступил против.

Его позиция была простой: противостоять российской агрессии может только дисциплинированная и организованная армия.

Стрелецкое войско поддержало своего командира. Солдатские советы отменили, а каждый боец соглашался на строгую военную дисциплину.

Именно эта модель, подчеркивает Билецкий, очень быстро прошла проверку реальными боевыми действиями.

В начале 1918 года, когда после провозглашения Четвертого Универсала на Киев двинулись большевистские войска, Сечевые стрельцы стали одной из главных украинских сил в борьбе с восстанием в столице.

Почему Коновалец выбрал Киев, а не Львов

После падения гетманата Павла Скоропадского войско Коновальца превратилось в корпус. Почти сразу перед ним встала новая дилемма.

На Галичине началась украинско-польская война, и нужно было определить, куда направить силы: на помощь Львову или для обороны Киева. Коновалец выбрал Киев.

Как объясняет Билецкий, его геополитическая логика заключалась в том, что после краха Германии и Австро-Венгрии Украина неизбежно столкнется с новым российским наступлением.

По его убеждению, если падет Надднепрянская Украина, большевистские войска не остановятся на Збруче. Галиция, зажатая между Польшей и Россией, самостоятельно не имела достаточных ресурсов для длительной борьбы.

Именно поэтому Коновалец, по словам Билецкого, пытался смотреть на ситуацию шире региональных или партийных интересов. Эта черта оставалась определяющей и в последующие годы.

Даже имея серьезные разногласия с другими украинскими политическими деятелями, Коновалец не считал внутренний конфликт поводом для взаимного уничтожения.

От поражения УНР до создания ОУН

После поражения освободительной борьбы Коновалец снова оказался в лагере для интернированных. Но, как отмечает Билецкий, он не воспринимал поражение регулярной армии как поражение самой украинской идеи.

Коновалец создал Украинскую военную организацию, а затем стал одним из ключевых организаторов Организации украинских националистов.

Его стратегия включала сразу несколько направлений:

создание подпольной сети;

подготовку профессиональных военных кадров;

развитие международных связей;

работу с украинской эмиграцией;

поиск возможностей для возобновления всеукраинской борьбы.

Особое значение Коновалец придавал военной подготовке.

Билецкий отмечает, что обучение украинских кадров организовывали, в частности, в Данциге, Чехословакии и Австрии. Из этой среды позднее вышли деятели Карпатской Украины и командиры УПА.

Самому Коновальцу правительство УНР в эмиграции предлагало генеральское звание, однако он отказался. По его принципу, военный должен был получать повышение только во время реальной службы.

Поэтому в истории он остался полковником.

"Украине, по его мнению, были нужны не партийные "атаманы", а профессиональные военные", — пишет Билецкий.

Москва годами преследовала Коновальца. За ним следили советские спецслужбы, пытались устраивать ловушки и ликвидировать его.

23 мая 1938 года в Роттердаме Евгения Коновальца убил агент НКВД Павел Судоплатов.

Могила Евгения Коновальца в Роттердаме

Почему его имя носит военная школа

Для Андрея Билецкого история Коновальца важна не только как часть прошлого. Бригадный генерал проводит прямую параллель между проблемами, с которыми Украина столкнулась более ста лет назад, и современной войной.

По его словам, именно поэтому в 2016 году, когда "Азов" переживал сложный период, а доступ к западной военной подготовке был ограничен, он не сомневался, чьим именем назвать школу для подготовки командных кадров.

"С тех пор через Военную школу имени Евгения Коновальца прошли тысячи сержантов и офицеров — не одного подразделения, а всей украинской армии".

Билецкий считает, что именно профессиональная армия, дисциплина и подготовленные командные кадры были одними из главных идей Коновальца. И эта идея, по его мнению, не утратила актуальности.

Когда прах Коновальца прибыл в Киев, его встречали возле Патриаршего собора Воскресения Христова.

Богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Фото Третий армейский корпус

Богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Фото Третий армейский корпус

Третий армейский корпус организовал для полковника воинские почести, которых, по словам Билецкого, он был лишен после гибели в Нидерландах.

Именно поэтому возвращение праха Коновальца в Украину Билецкий называет не просто символическим событием.

"Возвращение полковника — это не только восстановление исторической справедливости. Это также возвращение ему заслуженного места в украинской истории", — подчеркивает Андрей Билецкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Белецкий должен стать для Украины новым Коновальцем или Бандерой.