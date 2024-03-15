Усик вне конкуренции: опубликован свежий рейтинг лучших супертяжей мира
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В рейтинге не без изменений
Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик остался во главе рейтинга журнала The Ring. Именно он является действующим обладателем титула, который вручается изданием.
После последнего большого вечера бокса в Саудовской Аравии в рейтинге также произошли изменения. Об этом говорится на сайте журнала.
Лидером рейтинга остается британский боксер Тайсон Фьюри, который станет следующим соперником украинца. Вторым в списке идет соотечественник Фьюри — Энтони Джошуа. Третье место теперь занимает Джозеф Паркер, он сдвинул с этой позиции китайского "великана" Чжана Чжилея, который проиграл ему в очном противостоянии.
По состоянию на середину марта 2024 года рейтинг журнала The Ring выглядит следующим образом
- 1. Тайсон Фьюри
- 2. Энтони Джошуа
- 3. Джозеф Паркер
- 4. Чжан Чжилей
- 5. Филипп Хргович
- 6. Фрэнк Санчес
- 7. Джаред Андерсон
- 8. Джо Джойс
- 9. Деонтей Уайлдер
- 10. Агит Кабаел
Напомним, что Усик выйдет в ринг против Фьюри 18 мая 2024 года. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.
Ранее "Телеграф" писал о том, что Джошуа в своем последнем поединке нокаутировал Френсиса Нганну.