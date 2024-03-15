Укр

Усик вне конкуренции: опубликован свежий рейтинг лучших супертяжей мира

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Украинец готовится к следующему бою Новость обновлена 15 марта 2024, 09:20
Украинец готовится к следующему бою. Фото instagram.com/usykaa

В рейтинге не без изменений

Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик остался во главе рейтинга журнала The Ring. Именно он является действующим обладателем титула, который вручается изданием.

После последнего большого вечера бокса в Саудовской Аравии в рейтинге также произошли изменения. Об этом говорится на сайте журнала.

Лидером рейтинга остается британский боксер Тайсон Фьюри, который станет следующим соперником украинца. Вторым в списке идет соотечественник Фьюри — Энтони Джошуа. Третье место теперь занимает Джозеф Паркер, он сдвинул с этой позиции китайского "великана" Чжана Чжилея, который проиграл ему в очном противостоянии.

По состоянию на середину марта 2024 года рейтинг журнала The Ring выглядит следующим образом

  • 1. Тайсон Фьюри
  • 2. Энтони Джошуа
  • 3. Джозеф Паркер
  • 4. Чжан Чжилей
  • 5. Филипп Хргович
  • 6. Фрэнк Санчес
  • 7. Джаред Андерсон
  • 8. Джо Джойс
  • 9. Деонтей Уайлдер
  • 10. Агит Кабаел

Напомним, что Усик выйдет в ринг против Фьюри 18 мая 2024 года. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Джошуа в своем последнем поединке нокаутировал Френсиса Нганну.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик #Энтони Джошуа