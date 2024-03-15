Усик вне конкуренции: опубликован свежий рейтинг лучших супертяжей мира

В рейтинге не без изменений

Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик остался во главе рейтинга журнала The Ring. Именно он является действующим обладателем титула, который вручается изданием.

После последнего большого вечера бокса в Саудовской Аравии в рейтинге также произошли изменения. Об этом говорится на сайте журнала.

Лидером рейтинга остается британский боксер Тайсон Фьюри, который станет следующим соперником украинца. Вторым в списке идет соотечественник Фьюри — Энтони Джошуа. Третье место теперь занимает Джозеф Паркер, он сдвинул с этой позиции китайского "великана" Чжана Чжилея, который проиграл ему в очном противостоянии.

По состоянию на середину марта 2024 года рейтинг журнала The Ring выглядит следующим образом

1. Тайсон Фьюри

2. Энтони Джошуа

3. Джозеф Паркер

4. Чжан Чжилей

5. Филипп Хргович

6. Фрэнк Санчес

7. Джаред Андерсон

8. Джо Джойс

9. Деонтей Уайлдер

10. Агит Кабаел

Напомним, что Усик выйдет в ринг против Фьюри 18 мая 2024 года. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Джошуа в своем последнем поединке нокаутировал Френсиса Нганну.