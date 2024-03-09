Джошуа брутально нокаутировал Нганну в бою с двумя нокдаунами (видео)

Эр-Рияд постепенно превращается в Мекку бокса

В пятницу, 8 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) — Франсис Нганну (0-2, 0 КО). К слову, победителю этого поединка обещали дать в соперники победителя боя Александр Усик — Тайсон Фьюри.

Джошуа и Нганну провели на ринге менее 2 раундов. Итогом поединка стала досрочная победа британца во второй 3-минутке. Об этом сообщает "Телеграф".

Энтони после непродолжительной разведки точечными ударами просто уничтожил камерунца в ринге. В конце первого раунда Джошуа поймал оппонента мощным ударом с правой. Во второй 3-минутке AJ повторил свою комбинацию, после чего нокаутировал соперника.

Фьюри, который мучился с Нганну 10 раундов, был весьма удивлен.

Напомним, в андеркарде шоу Джошуа — Нганну выступил украинский супертяжеловес Андрей Новицкий, который за три раунда сломал сопротивление американца Хуана Торреса. Кроме того, свой четвертый поединок в профи провел Роман Фьюри, родной брат Тайсона Фьюри. К слову, "Цыганский король" пришел на шоу и видел, как дрался его брат.