Усик поза конкуренцією: опубліковано свіжий рейтинг найкращих супертяжів світу

У рейтингу не без змін

Український чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик залишився на чолі рейтингу журналу The Ring. Саме він є чинним володарем титулу, що вручається виданням.

Після останнього великого вечора боксу у Саудівській Аравії у рейтингу також відбулися зміни. Про це йдеться на сайті журналу.

Лідером рейтингу залишається британський боксер Тайсон Ф’юрі, який стане наступним суперником українця. Другим у списку йде співвітчизник Ф’юрі — Ентоні Джошуа. Третє місце тепер займає Джозеф Паркер, він зрушив з цієї позиції китайського "велетня" Чжана Чжилея, який програв йому у очному протистоянні.

Станом на середину березня 2024 року рейтинг журналу The Ring виглядає так

1. Тайсон Ф’юрі

2. Ентоні Джошуа

3. Джозеф Паркер

4. Чжан Чжилей

5. Пилип Хргович

6. Френк Санчес

7. Джаред Андерсон

8. Джо Джойс

9. Деонтей Вайлдер

10. Агіт Кабаел

Нагадаємо, що Усик вийде в ринг проти Ф’юрі 18 травня 2024 року. Поєдинок пройде у Саудівській Аравії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Джошуа у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Нганну.