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Усик поза конкуренцією: опубліковано свіжий рейтинг найкращих супертяжів світу

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Українець готується до наступного бою Новина оновлена 15 березня 2024, 09:20
Українець готується до наступного бою. Фото instagram.com/usykaa

У рейтингу не без змін

Український чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик залишився на чолі рейтингу журналу The Ring. Саме він є чинним володарем титулу, що вручається виданням.

Після останнього великого вечора боксу у Саудівській Аравії у рейтингу також відбулися зміни. Про це йдеться на сайті журналу.

Лідером рейтингу залишається британський боксер Тайсон Ф’юрі, який стане наступним суперником українця. Другим у списку йде співвітчизник Ф’юрі — Ентоні Джошуа. Третє місце тепер займає Джозеф Паркер, він зрушив з цієї позиції китайського "велетня" Чжана Чжилея, який програв йому у очному протистоянні.

Станом на середину березня 2024 року рейтинг журналу The Ring виглядає так

  • 1. Тайсон Ф’юрі
  • 2. Ентоні Джошуа
  • 3. Джозеф Паркер
  • 4. Чжан Чжилей
  • 5. Пилип Хргович
  • 6. Френк Санчес
  • 7. Джаред Андерсон
  • 8. Джо Джойс
  • 9. Деонтей Вайлдер
  • 10. Агіт Кабаел

Нагадаємо, що Усик вийде в ринг проти Ф’юрі 18 травня 2024 року. Поєдинок пройде у Саудівській Аравії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Джошуа у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Нганну.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик #Ентоні Джошуа