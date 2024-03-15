Усик поза конкуренцією: опубліковано свіжий рейтинг найкращих супертяжів світу
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У рейтингу не без змін
Український чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик залишився на чолі рейтингу журналу The Ring. Саме він є чинним володарем титулу, що вручається виданням.
Після останнього великого вечора боксу у Саудівській Аравії у рейтингу також відбулися зміни. Про це йдеться на сайті журналу.
Лідером рейтингу залишається британський боксер Тайсон Ф’юрі, який стане наступним суперником українця. Другим у списку йде співвітчизник Ф’юрі — Ентоні Джошуа. Третє місце тепер займає Джозеф Паркер, він зрушив з цієї позиції китайського "велетня" Чжана Чжилея, який програв йому у очному протистоянні.
Станом на середину березня 2024 року рейтинг журналу The Ring виглядає так
- 1. Тайсон Ф’юрі
- 2. Ентоні Джошуа
- 3. Джозеф Паркер
- 4. Чжан Чжилей
- 5. Пилип Хргович
- 6. Френк Санчес
- 7. Джаред Андерсон
- 8. Джо Джойс
- 9. Деонтей Вайлдер
- 10. Агіт Кабаел
Нагадаємо, що Усик вийде в ринг проти Ф’юрі 18 травня 2024 року. Поєдинок пройде у Саудівській Аравії.
Раніше "Телеграф" писав про те, що Джошуа у своєму останньому поєдинку нокаутував Френка Нганну.