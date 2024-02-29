"Процентов на 70": Усик оценил вероятность боя с Фьюри 18 мая

Украинский боксер понимает, что может произойти все что угодно.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, во сколько оценивает вероятность того, что его бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри состоится в назначенную дату. Боец больше верит, чем не верит, что поединок состоится в мае.

Усик уверен, что если и не в мае, то рано или поздно бой все равно состоится. Его слова приводит Ringside24 со ссылкой на интервью боксера Sky Sports.

"У Бога есть план. Я не знаю, какова вероятность боя. Я верю, что поединок состоится. Не на 100% — скорее на 70. Но рано или поздно бой случится", — сказал Усик.

Напомним, бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, однако был отменен из-за полученного британцем рассечения во время тренировки. Хорватский боксер супертяжелого веса Агрон Смакич нанес рассечение Тайсону Фьюри, после которого он не смог выйти в ринг.

Теперь боксеры должны разделить ринг 18 мая. Также в команде Усика объявили, что шоу 18 мая точно состоится и назвали соперник Александра на случай форс-мажора.