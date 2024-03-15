Если Фьюри не захочет: Усик рассказал о запасном плане

Бой перенесли на три месяца, его планировали провести в феврале

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик пока продолжает подготовку к главному бою в своей карьере. 18 мая ему предстоит выйти в ринг против чемпиона WBC Тайсона Фьюри и поспорить за звание абсолютного чемпиона мира. При этом у украинца есть и запасной вариант.

В случае, если британец каким-то образом умудрится избежать поединка, Усик готов к любому сопернику. Об этом он сказал в интервью Boxing Social.

"Я обязательно буду драться 18 мая, и мои тренировки не пройдут даром. Но я очень рад, что Тайсон быстро восстановился после травмы и вернулся к тренировкам. Я должен сразиться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Не важно, кто будет соперником. Так получилось, что Тайсон Фьюри стоит на моем пути к званию абсолютного чемпиона. Но если Тайсон не захочет сразиться и решит отказаться от своего пояса, я с радостью буду сражаться за него с тем, кого WBC выберет претендентом", — сказал Усик.

Напомним, что бой изначально должен был состояться в феврале, но британец получил травму и его перенесли на три месяца. В боксерском комьюнити регулярно звучат версии о том, что Фьюри может и не выйти на поединок с украинцем.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто станет соперником победителя противостояния Усик — Фьюри.