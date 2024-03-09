Китайский гигант, мечтавший побить Усика, проиграл чемпионский бой, несмотря на 2 нокдауна (видео)

Бой продлился все 12 раундов

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается вечер бокса, главным боем которого станет поединок экс-чемпиона мира из Великобритании Энтони Джошуа и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну из Камеруна. В заключительном бою андреркарда Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) и Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) оспорят титул временного чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.

В этом поединке Паркер выиграл раздеьным судейским решением несмотря на то, что Чжилей дважды его отправил в нокдаун, сообщает "Телеграф". Ранее Чжилей мечтал о победе в бою с Усиком.

Соперники обошлись без традиционной разведки и уже в первом раунде обменялись серией опасных ударов. А во втором раунде Чжилею удались несколько хороших атак.

В третьем раунде Чжилей развил свое преимущество, а кульминацией этого отрезка боя стал первый нокдаун Паркера. Впрочем, просто так сдаваться австралиец не собирался и в 4-м раунде перехватил инициативу, несколько раз опасно атаковав соперника.

В дальнейшем соперники продолжали обмениваться чувствительными ударами, пока Паркер вновь не очутился на канвасе — нокдаун в 8-м раунде. Впрочем, развить свое преимущество и довести дело до нокаута китайский боксер вновь не смог.

В итоге, бой продлился все 12 раундов, а победу раздельным решением судей одержал Джозеф Паркер. При этом, китайский боксер разводил руками, показывая явное несогласие с таким вердиктом.

Ранее сообщалось, что в первом бою андеркарда украинец Андрей Новицкий в 3-м раунде нокаутировал Хуана Торреса. Главный бой вечера Джошуа — Нганну начнется после полуночи по киевскому времени, в ночь на 9 марта.