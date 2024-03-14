Для победителя боя Усик - Фьюри обещают устроить супербой

Ожидается, что украинец и британец проведут два боя

Уже 18 мая состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Еще до боя активно обсуждается следующий соперник победителя этого противостояния.

Как заявил президент WBC Маурисио Сулейман, он не будет против, если будущий абсолютный чемпион мира выйдет в ринг против Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам главы организации, между Усиком и Фьюри санкционированы сразу два поединка. Сулейман подчеркнул, что боксеры точно проведут реванш между собой, если изъявят такое желание.

"WBC был направлен запрос о санкционировании боя за титул абсолютного чемпиона. Мы его одобрили и согласились на реванш, которого требовали стороны. Мы также не имеем ничего против, если Энтони Джошуа встретится с победителем, если это не будет нарушать условия контракта или чего-либо другого" , – сказал Сулейман.

Отметим, что Энтони Джошуа является бывшим чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF. В феврале он провел свой крайний бой, в котором нокаутировал Френсиса Нганну.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в андеркарде шоу Джошуа — Нганну выступил украинский супертяжеловес Андрей Новицкий.