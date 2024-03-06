Укр

Солнце пока затихло: когда землянам ждать следующей магнитной бури

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Космос
Космос. Фото Meta.ua

Предусматриваются ли "красные" дни до середины марта

Двухдневная магнитная буря, царившая на Земле в начале недели, уже завершилась. Астросиноптики прогнозируют, что к середине месяца солнечная активность будет на минимуме.

Как сообщают на сайте Meteoprog, за последние сутки на светиле произошло 9 вспышек класса С. Ни одна из них не повлекла за собой геомагнитный шторм.

По словам специалистов, в течение 6 марта геомагнитное поле нашей планеты будет находиться на зеленом уровне. Вероятность малой и большой бури в этот день составляет 1%.

В то же время на светиле расположено 22 солнечных пятна.

Магнитные бури на Земле в течение 6-15 марта

По данным графика геомагнитных штормов, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в конце первой и части второй декады марта.

В течение 6-15 марта на Земле не будет каких-либо колебаний и солнечная активность будет минимальной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду ждать в Украине до конца текущей недели. Синоптики прогнозируют, что в страну придут осадки и температурные колебания.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График