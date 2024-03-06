Солнце пока затихло: когда землянам ждать следующей магнитной бури

Предусматриваются ли "красные" дни до середины марта

Двухдневная магнитная буря, царившая на Земле в начале недели, уже завершилась. Астросиноптики прогнозируют, что к середине месяца солнечная активность будет на минимуме.

Как сообщают на сайте Meteoprog, за последние сутки на светиле произошло 9 вспышек класса С. Ни одна из них не повлекла за собой геомагнитный шторм.

По словам специалистов, в течение 6 марта геомагнитное поле нашей планеты будет находиться на зеленом уровне. Вероятность малой и большой бури в этот день составляет 1%.

В то же время на светиле расположено 22 солнечных пятна.

Магнитные бури на Земле в течение 6-15 марта

По данным графика геомагнитных штормов, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в конце первой и части второй декады марта.

В течение 6-15 марта на Земле не будет каких-либо колебаний и солнечная активность будет минимальной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду ждать в Украине до конца текущей недели. Синоптики прогнозируют, что в страну придут осадки и температурные колебания.