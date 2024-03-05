Почти 4 метра и ряд иероглифических надписей: археологи обнаружили верхнюю часть статуи Рамзеса II (фото)

Она полностью соответствует нижней части, найденной в 1930 году

К югу от египетского города Минья общая египетско-американская археологическая миссия обнаружила верхнюю часть огромной статуи царя Рамзеса II. Рамзес II, широко известный как Рамзес Великий, был третьим фараоном 19-й династии периода Нового царства. Его правление (1279-1213 гг. до н.э.) часто считается самым известным в истории Египта, отмеченным военными кампаниями и крупными строительными проектами.

Что собой представляет находка

О находке сообщает Reuters. Так, известняковый блок высотой около 3,8 метра изображает сидящего Рамзеса в двойной короне и головном уборе, увенчанном королевской коброй.

По информации главы египетской группы миссии Бассема Джихада, в верхней части задней колонны статуи изображены прославляющие царя иероглифические надписи одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта. Исследования подтвердили, что верхняя часть статуи совпадает с нижней частью, обнаруженной немецким археологом Гюнтером Редером в 1930 году.

Верхняя часть статуи Рамзеса II

Размер статуи вместе с ее нижней частью, которая была раскопана несколько десятилетий назад, достигала бы около 7 метров. Миссия начала очистку и подготовку блока перед моделированием того, как будет выглядеть статуя, когда обе части будут объединены.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые обнаружили окаменевшего кальмара-вампира в возрасте 183 млн лет. Находка находится в отличном состоянии и является полным экземпляром.