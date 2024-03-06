Сонце поки затихло: коли землянам чекати на наступну магнітну бурю

Чи передбачаються "червоні" дні до середини березня

Дводенна магнітна буря, яка панувала на Землі на початку тижня, вже завершилась. Астросиноптики прогнозують, що до середини цього місяця сонячна активність буде на мінімумі.

Як повідомляють на сайті Meteoprog, протягом останньої доби на світилі відбулось 9 спалахів класу С. Жоден з них не спричинив геомагнітного шторму.

За словами фахівців, протягом 6 березня геомагнітне поле нашої планети перебуватиме на "зеленому" рівні. Ймовірність малої та великої бурі протягом цього дня складає 1%.

Водночас на світилі розташовано 22 сонячні плями.

Магнітні бурі на Землі протягом 6-15 березня

За даними графіку геомагнітних штормів, який було оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати на бурі чи збурення в кінці першої та частині другої декади березня.

Протягом 6-15 березня на Землі не буде будь-яких коливань і сонячна активність буде мінімальною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку погоду чекати в Україні до кінця поточного тижня. Синоптики прогнозують, що в країну прийдуть опади та температурні коливання.