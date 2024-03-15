Есть два условия для выхода на пенсию по возрасту: какие документы нужно собрать для ее оформления

За назначением выплаты можно обратиться в любое время

В Украине пожилые лица имеют право на пенсию по возрасту. Для ее оформления нужно собрать необходимые документы.

Для подачи заявления и официальных документов необходимо обратиться в ПФУ. Это говорится в законодательстве "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

При каких условиях украинцы могут выйти на пенсию по возрасту

В 2024 году женщины и мужчины могут оформить выплату при двух условиях:

достигли 60-летнего возраста;

имеют страховой стаж не менее 30 лет.

Следует заметить, если не хватает лет стража, то можно продолжить работать или докупить его.

В 2024 году при наличии страхового стажа от 20 до 30 лет человек получит право на назначение пенсии по возрасту после достижения 63-летнего возраста, а при наличии стажа от 15 до 20 лет – только после достижения 65-летнего возраста.

Какие документы нужно подать в ПФУ

Лицу, уже отвечающему двум условиям, нужно написать заявление о назначении пенсии и собрать следующие документы:

паспорт гражданина Украины (или ID-карту );

справку о месте регистрации или проживания человека (справку о регистрации места жительства, справку переселенца);

идентификационный номер;

трудовую книжку;

справку о заработной плате;

другие документы, подтверждающие наличие трудового стажа с 1 января 2004 г. (при наличии);

документы о предоставлении особого статуса, например, лица с инвалидностью, чернобыльца, военнослужащего и т.д. (если есть);

два цветных фото размером 4×6 см для оформления пенсионного удостоверения;

реквизиты открытого пенсионного (социального) счета в банке

Пенсии по возрасту выплачиваются на следующий день после выхода на пенсию, если обращение за ними произошло в течение трех месяцев после наступления пенсионного возраста. Если обращение за пенсией произошло позже этого срока, то оно выплачивается со дня обращения за пенсией.

Следует заметить, что пенсию можно получать по почте. Для этого достаточно указать отделение Укрпочты или банковский счет.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в течение 10 дней нужно подать новые данные в пенсионное дело, чтобы не остаться без выплат.