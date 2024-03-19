Можно не идти в ПФУ: как украинцам оформить пенсию по инвалидности и какие документы необходимы

Если лицо не может обратиться само, то может его представитель

В Украине есть разные виды пенсий, которые могут оформить граждане. Одна из таковых назначается по инвалидности.

Для подачи заявления и официальных документов необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Как говорится в законодательстве "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", заявление также можно подать через представителя, но только если у него есть доверенность, удостоверенная нотариально.

Кроме того, оформить выплату можно также через веб-портал электронных услуг ПФУ. На сайте нужно войти в систему, выбрать услугу, добавить сканы документов и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, нужно предоставить следующие документы

заявление на пенсию по инвалидности (бланк предоставляется ПФУ);

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;

идентификационный номер;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе и т.п.);

выписку из акта осмотра Медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности;

справка о заработной плате за период страхового стажа до 1 июля 2000 года (если страховой стаж, начиная с 01.07.2000, составляет менее 60 месяцев, представляется справка о зарплате (доходе) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30.06. 2000);

два цветных фото размером 4×6 см.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Украине имеет право на досрочную пенсию.