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Можна не йти у ПФУ: як українцям оформити пенсію по інвалідності та які необхідні документи

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Гривня
Гривня. Фото 24 канал

Якщо особа не може звернутись сама, то може її представник

В Україні є різні види пенсій, які можуть оформити громадяни. Одна з таких призначається по інвалідності.

Для подання заяви та офіційних документів необхідно звернутись до Пенсійного Фонду України. Як мовиться в законодавстві "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", заяву також можна подати через представника, але тільки якщо у нього є довіреність, що посвідчена нотаріально.

Окрім того, оформити виплату можна також через вебпортал електронних послуг ПФУ. На сайті треба увійти в систему, обрати потрібно послугу, додати скани документів та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Щоб оформити пенсію по інвалідності, потрібно надати такі документи

  • заяву на пенсію з інвалідності (бланк надається ПФУ);
  • паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік;
  • ідентифікаційний номер;
  • документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо);
  • виписку з акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;
  • довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року (якщо страховий стаж, починаючи з 01.07.2000, становить менш як 60 місяців, подається довідка про зарплату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30.06.2000);
  • два кольорових фото розміром 4×6 см.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто в Україні має право на дострокову пенсію.

Теги:
#ПФУ #Пенсії #Пенсія #Інвалідність