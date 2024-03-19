Можна не йти у ПФУ: як українцям оформити пенсію по інвалідності та які необхідні документи

Якщо особа не може звернутись сама, то може її представник

В Україні є різні види пенсій, які можуть оформити громадяни. Одна з таких призначається по інвалідності.

Для подання заяви та офіційних документів необхідно звернутись до Пенсійного Фонду України. Як мовиться в законодавстві "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", заяву також можна подати через представника, але тільки якщо у нього є довіреність, що посвідчена нотаріально.

Окрім того, оформити виплату можна також через вебпортал електронних послуг ПФУ. На сайті треба увійти в систему, обрати потрібно послугу, додати скани документів та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Щоб оформити пенсію по інвалідності, потрібно надати такі документи

заяву на пенсію з інвалідності (бланк надається ПФУ);

паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік;

ідентифікаційний номер;

документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо);

виписку з акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;

довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року (якщо страховий стаж, починаючи з 01.07.2000, становить менш як 60 місяців, подається довідка про зарплату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30.06.2000);

два кольорових фото розміром 4×6 см.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто в Україні має право на дострокову пенсію.