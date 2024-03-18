Досрочную пенсию получат 8 категорий украинцев: кто сможет уйти на отдых быстрее

Подать заявление на пенсию можно в ПФУ

В Украине пожилые могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, но есть обстоятельства, когда отдых наступит досрочно.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", это касается лиц с инвалидностью, военнослужащих, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и других категорий граждан. Для назначения выплаты лицу нужно собрать 5 официальных бумажек.

Кто именно может выйти на пенсию раньше

люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не раньше 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста; женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью; военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях или получивших инвалидность в результате ранения; жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших органов внутренних дел; ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга; лица предпенсионного возраста, которым расторгнут трудовой договор в связи с состоянием здоровья; работники, работавшие в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним; люди с редкими болезнями.

Как подать заявление на пенсию

Чтобы подать заявление на досрочную пенсию в Пенсионный фонд, необходимо представить следующие документы:

Заявление о получении досрочной пенсии.

Удостоверение личности (оригинал и их копия).

Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.

Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).

Справка о доходах за период страхового стажа. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие лица имеют право на пенсию по возрасту и список необходимых документов для ее назначения.