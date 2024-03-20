Спроса на валюту нет, а доллар – дорожает: достигнет ли курс за пределы 40 гривен

Рынок сразу реагирует на любые изменения

Наличный курс американской валюты уже перевалил за 39 гривен. По словам эксперта, на этой неделе показатели не превысят отметку в 40 гривен.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, курс не пользовался спросом среди населения в течение прошлой недели. Такая же ситуация ожидается и в период 20-24 марта.

"По моему мнению, в течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 38,7 – 39,4 гривны за доллар", – говорит Золотько.

Она отмечает, что важным ориентиром для наличного доллара является котировка (Ред. Котировки — это цена (курс, процентная ставка) товара, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они согласны совершить покупку или продажу) на валютном рынке Украины. Поэтому в последнее время наблюдается колебание курса, ведь рынок сразу реагирует на изменение объема спроса и предложения валюты.

Курс доллара в Украине на 20 марта

По данным портала "Минфин", в среду, 20 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,85 грн (покупка) и 39,35 (продажа). Наличный курс — 39,21 (покупка) и 39,35 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,13 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменение учетной ставки повлияет на понижение курса доллара в течение этой недели.