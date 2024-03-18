Доллар стоит почти 39 гривен: чего ждать от курса в течение недели

В банках американская валюта дороже

На валютном рынке продолжаются курсовые колебания. По мнению некоторых экспертов, это происходит из-за изменения учетной ставки, но на этой неделе показатели будут падать.

В течение 18-24 марта курс доллара точно порадует украинцев, ведь может опуститься до 38,5 гривен. Об этом сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН.

"По экономической теории, учетная ставка должна быть плюс-минус 2% до уровня инфляции, или в нашем случае от 2,7% до 6,7%, но никак не 14,5% при инфляции в 4,7%. Поэтому ее влияние на курс незначительно", — объяснил эксперт.

Курс доллара по Украине по состоянию на 18 марта

По данным портала Минфин, в понедельник, 18 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,50 грн (покупка) и 39,0 (продажа). Наличный курс — 38,81 (покупка) и 38,93 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,79.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как себя будет вести курс доллара в марте. Эксперт отметил важность предоставления Украине финпомощи.