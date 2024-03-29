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В Украине с апреля вырастет тариф на газ, но не у всех: какая компания не поднимает цену и почему

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Цену на газ устанавливает каждый поставщик по отдельности Новость обновлена 29 марта 2024, 18:21
Цену на газ устанавливает каждый поставщик по отдельности. Фото picture-alliance.com

Тариф 7,96 грн за кубометр остается фиксированным

Уже с 1 апреля 2024 украинцы увидят новые цифры в платежках за газ. Однако неизменными тариф на голубое топливо оставила одна компания — "Нефтегаз".

Отмечается, что фиксированная цена 7,96 грн. за кубометр установлена до конца апреля. В то же время, в компании не видят оснований для повышения тарифов в будущем.

Глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев отметил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

"Несмотря на то, что мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне… Тариф в апреле не изменится ни у одного из поставщиков", — сказал он.

Однако следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, которая может отличаться в регионах Украины.

В то же время, клиентам других компаний стоит ожидать новые тарифы, которые колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

  • "ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;
  • "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;
  • "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
  • "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
  • "Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;
  • "Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
  • "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;
  • "Аскания энергии" — 9,95 грн за кубометр;
  • "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут начать повышать тарифы на коммунальные услуги еще до окончания войны. Следует понимать, что действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления, но это не касается электричества и холодной воды.

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