В Украине с апреля вырастет тариф на газ, но не у всех: какая компания не поднимает цену и почему

Тариф 7,96 грн за кубометр остается фиксированным

Уже с 1 апреля 2024 украинцы увидят новые цифры в платежках за газ. Однако неизменными тариф на голубое топливо оставила одна компания — "Нефтегаз".

Отмечается, что фиксированная цена 7,96 грн. за кубометр установлена до конца апреля. В то же время, в компании не видят оснований для повышения тарифов в будущем.

Глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев отметил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

"Несмотря на то, что мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне… Тариф в апреле не изменится ни у одного из поставщиков", — сказал он.

Однако следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, которая может отличаться в регионах Украины.

В то же время, клиентам других компаний стоит ожидать новые тарифы, которые колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Аскания энергии" — 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут начать повышать тарифы на коммунальные услуги еще до окончания войны. Следует понимать, что действует мораторий на повышение стоимости газа, горячей воды и отопления, но это не касается электричества и холодной воды.