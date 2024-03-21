Тариф на транспортировку газа: украинцам рассказали, кто имеет право не платить

Украинцам рассказали, сколько стоит транспортировка газа сегодня

Сейчас украинцам приходит две платежки на газ: за само "голубое топливо" и за его транспортировку. Однако некоторые домовладения могут не платить за доставку газа.

В "Нафтогазе" рассказали, в каком случае это возможно. Если платежки продолжают приходить, то нужно обратиться к поставщику с вопросом о перерасчете.

Так, не платить за транспортировку газа могут те потребители, которым "газовую трубу" физически перекрыли полностью или частично. При этом есть важное условие — в прошлом газовом году они должны были потреблять минимум газа из-за его отключения.

Таким образом в последующие разы при расчете оплаты за транспортировку газа поставщик будет учитывать только газовое оборудование бытового потребления, которое не было опломбировано и продолжает функционировать.

Как отметили в Нацкомиссии, благодаря таким изменениям украинцы смогут экономить не одну сотню гривен в год на оплате газа. Также в "Нафтогазе" отметили, что, если платежки за транспортировку газа продолжают поступать, нужно немедленно обращаться к оператору ГРС. Чтобы подтвердить отключение газа, нужно предоставить заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа или доказательства о его отключении.

После проверки этих данных оператор ГРС предоставит скорректированные данные в "Нафтогаз Украины" и будет произведен перерасчет суммы к оплате и аннулирование необоснованных начислений.

Тариф на доставку газа в Украине

В тех регионах, где большое количество населения, тариф на доставку газа ниже. Сейчас стоимость тарифа по всей стране колеблется от 0,38 грн/куб до 2,39 грн/куб.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в некоторых городах Украины выросли тарифы на воду. Кто и сколько будет платить.