Гривна перестала обесцениваться: что повлияло на ситуацию и каким будет курс доллара этими днями

Украинская валюта возобновилась после падения в цене

Курс американской валюты чуть-чуть стабилизировался, ведь сенатом США было одобрено выделение военной помощи. В течение 3-5 мая показатели доллара будут колебаться в пределах 39,5-39,9 грн.

Если курс доллара находится в более или менее стабильном положении, то это не значит, что он зафиксируется на каком-либо значении. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что Национальный банк Украины прекратил контролируемое обесценивание гривны и начал ее укреплять после того, как сенатом США было одобрено выделение военной помощи для Украины. Такая ситуация затронула и учетную ставку.

"В последний раз регулятор уменьшал учетную ставку 15 марта, с 15% до 14,5% годовых, теперь имеем 13,5%. Ее изменение является важным сигналом определения банками процентов по вкладам и займам. Чем выше учетная ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте», – объяснил он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 3 мая

По данным портала Минфин, в пятницу, 3 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,90 (продажа). Наличный курс — 39,74 (покупка) и 39,84 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,53 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоит доллар на черном рынке столицы Украины.