Доллар по 36 гривен реально? Эксперт объяснил, почему курс в Украине не откатится назад

Если гривна будет укрепляться, а доллар падать, то бюджету Украины будет "больно", говорит эксперт

На фоне выделения Украине военной помощи от США курс валют стабилизировался внутри страны в последние дни. Однако предпосылок говорить о том, что гривна начнет укрепляться, а курс валют откатится назад, нет и вряд ли будут.

Об этом сказал финансовый аналитик Михаил Федоров. По его словам, откат доллара очень "болючий" процесс для бюджета и государства в целом.

Сейчас у Украины есть деньги, а значит есть все возможности держать курс гривны на том уровне, на котором она сейчас находится. Но многих интересует вопрос, а не откатится ли курс валют назад? То есть гривна укрепится, а доллар подешевеет, например, до 36 гривен.

"Тут я бы сказал такую мысль, что гривна вообще не очень любит ходить назад. То есть это прям действие, которое совсем не нравится властям Украины, тому субъекту, который управляет этим курсом", — отметил Михаил Федоров.

Если взять, к примеру облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), то их доходность сейчас порядка 18%. Если гривна будет снижаться порядка 10% в год, то реальная доходность по тем же самом ОВГЗ будет составлять 10%, говорит эксперт.

"Как вы понимаете, если гривна укрепится на 5% и плюс к этому добавим доходность 18 или 20% по тем же ОВГЗ, то соответственно реальная доходность, которую бюджет будет платить по долгам, она составит соответственно на эти 5% больше. То есть уже 25%. Это будет тяжело и больно бюджету", — сказал эксперт.

То же самое касается и всех других обязательств внутри страны, которые номинированы в гривне, депозитов и так далее, отмечает Федоров. Поэтому укреплять гривну невыгодно по внутренним причинам, это не соответствует интересам государства.

Поэтому курс валют в коридоре 38-40 гривен за доллар, по словам Федорова, устроит сейчас всех. К тому же, во всех прогнозах Минфина или властей курс в текущем году прогнозируется на уровне 40 гривен за доллар, в 2025 году — 41 гривна. То есть с каждым годом он будет только повышаться.

"То есть во всех прогнозах самих властей курс гривны будет потихонечку снижаться, медленно, плавно. Чтобы это никого не раздражало, никому не делало больно. Но, тем не менее, снижение будет идти потому, что такова вот природа гривны", — подчеркнул Михаил Федоров.

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