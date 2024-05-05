НБУ прогнозирует повышение цен на свет: когда следует ожидать

Также ожидается повышение и других коммунальных тарифов

В Украине ожидается постепенная корректировка тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Их размер будет поэтапно приведен к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины. В то же время там отметили, что сроки и параметры корректировки тарифов являются сферой неопределенности.

В НБУ подчеркнули, что, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей могут расти быстрее. Регулятор прогнозирует, что рост цен на электроэнергию будет достаточно быстрым и существенным.

По прогнозу Нацбанка, это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения. Также отмечается, что длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что действие льготного тарифа на электроэнергию продлили до конца мая. Однако уже в июне платежки за свет могут возрасти.