Почти 16 тыс грн на отдых для ребенка: какие 2 категории семей получат эту выплату
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Деньги придут на отдельную банковскую карту
Родители в Украине имеют право на определенные выплаты и помощи. Одна из таких реализуется с целью оздоровления ребенка в возрасте от 6 до 18 лет и его размер составляет почти 16 тысяч гривен.
Как объясняют в Национальной социальной сервисной службе Украины, на такую выплату рассчитывают малообеспеченные семьи со статусом ВПЛ, которые имеют детей с инвалидностью или ребенка, состоящих из многодетной семьи в возрасте от 7 до 18 лет. Деньги нужно использовать для приобретения путевки на оздоровление или отдых.
Заявителям нужно получить карту со специальным режимом использования, на которую будут начислены средства в сумме 5 прожиточных минимумов для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Эти средства родители или заменяющие их лица должны потратить на покупку путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из учреждений оздоровления на территории:
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Хмельницкая область;
- города Киева.
Учреждения в этих регионах должны находиться в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.
"Целью экспериментального проекта, реализуемого путем средств государственного бюджета, является предоставление детям, нуждающимся в особом социальном внимании и поддержке, услугам по оздоровлению и отдыху по принципу "деньги ходят за ребенком ", — резюмировали в службе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько длится декретный отпуск и каков размер выплаты.