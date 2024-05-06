Почти 16 тыс грн на отдых для ребенка: какие 2 категории семей получат эту выплату

Деньги придут на отдельную банковскую карту

Родители в Украине имеют право на определенные выплаты и помощи. Одна из таких реализуется с целью оздоровления ребенка в возрасте от 6 до 18 лет и его размер составляет почти 16 тысяч гривен.

Как объясняют в Национальной социальной сервисной службе Украины, на такую выплату рассчитывают малообеспеченные семьи со статусом ВПЛ, которые имеют детей с инвалидностью или ребенка, состоящих из многодетной семьи в возрасте от 7 до 18 лет. Деньги нужно использовать для приобретения путевки на оздоровление или отдых.

Заявителям нужно получить карту со специальным режимом использования, на которую будут начислены средства в сумме 5 прожиточных минимумов для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Эти средства родители или заменяющие их лица должны потратить на покупку путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из учреждений оздоровления на территории:

Винницкой области;

Волынской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Хмельницкая область;

города Киева.

Учреждения в этих регионах должны находиться в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.

"Целью экспериментального проекта, реализуемого путем средств государственного бюджета, является предоставление детям, нуждающимся в особом социальном внимании и поддержке, услугам по оздоровлению и отдыху по принципу "деньги ходят за ребенком ", — резюмировали в службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько длится декретный отпуск и каков размер выплаты.