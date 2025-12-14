Отпугнете не только удачу, но и любовь: категорически не делайте этого 14 декабря
Не игнорируйте 14 декабря главных запретов и традиций
В воскресенье, 14 декабря православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских. По старому стилю этот праздник припадал на 27 декабря.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих — раннехристианские мученики из Александрии, пострадавшие за веру во Христа во времена гонений. Они отказались отречься от христианства и были казнены, за что почитаются Церковью как великомученики.
Что можно делать 14 декабря:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к святым мученикам, прося о силе, терпении и помощи в преодолении трудностей;
- Сегодня стоит сохранять стойкость духа, проявлять терпение и милосердие в общении с окружающими;
- Разрешается заниматься домашними делами, наводить порядок, уделять внимание семье и близким;
- В этот день важно совершать добрые поступки, помогать нуждающимся и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.
Что нельзя делать 14 декабря:
- Сегодня нельзя ссориться, проявлять злость и заключать конфликты, иначе сулит проблемы в семье и на работе;
- Нельзя в этот день занимать или давать деньги в долг – финансовая фортуна может от вас отвернуться;
- Не стоит в этот день проявлять жадность и корысть, потому что это отпугнет любовь и удачу;
- Не разрешается лениться и откладывать важные дела, поскольку бездействие может навредить будущим успехам;
- Не спорьте во время трапезы, чтобы не нарушить гармонию в семье и не привлечь бедность.
