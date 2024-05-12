Военным назначили обязательную выплату за первый контракт: сколько и кто сможет получить

Для реализации этого права нужно написать и зарегистрировать рапорт о получении единовременного пособия в связи с подписанием контракта

После вступления в действие постановления Кабинета Министров №704 военнослужащие при подписании первого контракта получат единовременную денежную помощь. Какая сумма и кто может рассчитывать?

Данная выплата закреплена в пп. 8 п. 6 постановления. Об этом сообщает Район Рожище.

"Выплачивать единовременную денежную помощь военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава после заключения ими первого контракта в следующих размерах: лицам рядового состава — восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года; лицам сержантского и старшинского (младшего начальствующего) состава — девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года; лицам офицерского (среднего, старшего и высшего начальствующего) состава — десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года", — говорится в норме.

На кого распространяется выплата

На военнослужащих, подписавших контракт ВПЕРВЫЕ (то есть раньше не проходили военную службу по контракту).

Если контракт подписан не ранее 01.03.2018г.

Для реализации этого права нужно написать и зарегистрировать рапорт о получении единовременного пособия в связи с подписанием контракта. Выплата общегосударственная, выплачивается в воинской части, в которой лицо проходит службу.

Ранее "Телеграф" писал, что участвовавшие в Антитеррористической операции жители столицы получат от Киева единовременную выплату. Ее сумма составляет 5 тысяч гривен.