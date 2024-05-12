Військовим призначили обов'язкову виплату за перший контракт: скільки та хто зможе отримати

Для реалізації цього права потрібно написати і зареєструвати рапорт щодо отримання одноразової допомоги у зв'язку з підписанням контракту

Після вступу в дію постанови Кабінету Міністрів №704 військовослужбовці при підписанні першого контракту будуть отримувати одноразову грошову допомогу. Яка сума та хто може розраховувати?

Дана виплата закріплена у пп. 8 п. 6 постанови. Про це повідомляє Район Рожище.

"Виплачувати одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу після укладення ними першого контракту в таких розмірах:особам рядового складу — вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року;особам сержантського і старшинського (молодшого начальницького) складу — дев’ять розмірі впрожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року;особам офіцерського (середнього, старшого та вищого начальницького) складу — десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року", — йдеться у нормі.

На кого поширюється виплата

На військовослужбовців, які підписали контракт ВПЕРШЕ (тобто раніше не проходили військову службу за контрактом).

Якщо контракт підписаний не раніше 01.03.2018 р.

Для реалізації цього права потрібно написати і зареєструвати рапорт щодо отримання одноразової допомоги у зв'язку з підписанням контракту. Виплата є загальнодержавною, виплачується у військовій частині, в якій особа проходить службу.

Раніше "Телеграф" писав, що жителі столиці, які брали участь в Антитерористичній операції, отримають від Києва одноразову виплату. Її сума складає 5 тисяч гривень.