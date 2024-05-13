Укр

Если у них нет права на пенсию: как украинцам получить временную помощь

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 13 мая 2024, 14:15
Гривна. Фото Корреспондент

Надо обратиться в орган социальной защиты

При определенных обстоятельствах у некоторых украинцев нет достаточного страхового стажа, чтобы официально выйти на пенсию. В таких случаях государство оказывает временную помощь в размере 2361 грн.

Как говорится на портале "Действие", при отсутствии достаточного количества страхового стажа украинцы могут обратиться в Пенсионный фонд для оформления пенсионных выплат. Им нужно иметь не менее 15 лет стражи.

Таким лицам после достижения 65 лет следует обратиться в орган социальной защиты по месту жительства для назначения временной государственной помощи и предоставить документы:

  • Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики
  • паспорт гражданина Украины;
  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • справку о трудовом стаже, выданную органами Пенсионного фонда Украины;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения о назначении временной помощи;
  • копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным)
  • информация о составе семьи лица, обратившегося за назначением временной помощи, указывается в декларации о доходах и имущественном положении.

Размер временной помощи для пенсионера составляет 2361 гривну

" Получить результаты предоставления услуги заявитель может лично или через законного представителя, почтовым отправлением на указанный при подаче заявления адрес (рекомендованным письмом) или по электронной почте", — объясняют в реестре административных услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинских пенсионеров получит доплату в июне в размере 500 гривен.

Теги:
#Помощь #Пенсии #Пенсия #Трудовой стаж #Страховой стаж #Денежная помощь