Если у них нет права на пенсию: как украинцам получить временную помощь
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Надо обратиться в орган социальной защиты
При определенных обстоятельствах у некоторых украинцев нет достаточного страхового стажа, чтобы официально выйти на пенсию. В таких случаях государство оказывает временную помощь в размере 2361 грн.
Как говорится на портале "Действие", при отсутствии достаточного количества страхового стажа украинцы могут обратиться в Пенсионный фонд для оформления пенсионных выплат. Им нужно иметь не менее 15 лет стражи.
Таким лицам после достижения 65 лет следует обратиться в орган социальной защиты по месту жительства для назначения временной государственной помощи и предоставить документы:
- Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики
- паспорт гражданина Украины;
- документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- справку о трудовом стаже, выданную органами Пенсионного фонда Украины;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения о назначении временной помощи;
- копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным)
- информация о составе семьи лица, обратившегося за назначением временной помощи, указывается в декларации о доходах и имущественном положении.
Размер временной помощи для пенсионера составляет 2361 гривну
" Получить результаты предоставления услуги заявитель может лично или через законного представителя, почтовым отправлением на указанный при подаче заявления адрес (рекомендованным письмом) или по электронной почте", — объясняют в реестре административных услуг.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинских пенсионеров получит доплату в июне в размере 500 гривен.