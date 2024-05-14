Компания "Юнайтед Энерджи" вывела из "Укрэнерго" 1,4 млрд грн при поддержке топ-менеджмента НЭК — расследование

Бездействие должностных лиц может быть связано с возможным конфликтом интересов

В начале вторжения компания "Юнайтед Энерджи", которой владеет партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман, получила от НЭК "Укрэнерго" электроэнергии на сумму свыше 1,4 млрд грн, перепродала ее на рынке и не рассчиталась с оператором. Схема была реализована при вероятном содействии руководства НЭК. Об этом идет речь в расследовании журналиста и телеведущего Сергея Иванова на канале YouTube.

Журналист сообщает, что во время оккупации Киевщины весной 2022 года компания "Юнайтед Энерджи" в течение недели получила электроэнергию у государственной компании НЭК "Укрэнерго" на сумму в 1,4 млрд грн, за которую не рассчиталась. При этом руководители НЭК не приняли предусмотренные Правилами энергорынка меры, которые сделали бы невозможным хищение.

Как отмечается в расследовании, бездействие должностных лиц НЭК "Укрэнерго" может быть связано с возможным конфликтом интересов главы госкомпании.

"Кудрицкий — "понятный" для Коломойского человек. Он начинал свой путь в большой энергетике с поста директора по развитию "Укртранснефти", когда она контролировалась Коломойским", — отмечает журналист.

Он напомнил, что митинги работников против бывшего главы НЭК Всеволода Ковальчука, которые организовали на ферросплавных заводах Коломойского в 2019 году, прекратились сразу после назначения главой компании Владимира Кудрицкого. С 2019 года в печати звучали обвинения в злоупотреблениях на предприятиях, подконтрольных "Укрэнерго", в интересах Коломойского.

Журналист отмечает, что в ситуации с неуплатой "Юнайтед Энерджи" Госаудитслужба и НКРЭКУ признали ответственными должностных лиц НЭК "Укрэнерго". В государственной компании пытаются переложить вину на банк-гарант "Альянс" и подали на него в суд. В свою очередь банк отмечает, что условия предоставления гарантии были грубо нарушены сторонами — участниками договора, а банк был признан потерпевшей стороной Офисом генпрокурора. В "Альянсе" также сообщили, что Центр судебной экспертизы и экспертных исследований признал законность действий главы правления банка. Финучреждение подало встречный иск против НЭК "Укрэнерго" и выиграло первую инстанцию.

Сергей Иванов выразил недоумение действиями НАБУ, расследующего это дело с мая 2022 года. В частности, тем, что детективы не приняли во внимание возможный конфликт интересов Коломойского и Кудрицкого и разрешили выехать за границу топ-менеджерам "Укрэнерго", которые непосредственно отвечали за договор с "Юнайтед Энерджи". Удивление вызывает и тот факт, что НАБУ подало ходатайство выступить третьей стороной в судебном процессе на стороне "Укрэнерго".

По словам Сергея Иванова, банк "Альянс" пытаются сделать "крайним", чтобы настоящие виновники хищения средств остались безнаказанными.

"Главный бенефициар "Юнайтед Энерджи" — Коломойский — безнаказанный. Да, он за решеткой, но этот эпизод ему не инкриминируется. Его младший партнер Киперман — тоже. Кудрицкий и его менеджеры-беглецы — безнаказанные. Однако есть стрелочник — банк, на который хотят повесить около 0,7 млрд украденных денег и уничтожить финучреждение, чтобы кто-то мог поставить галочку в отчете, кто-то — повесить медальку за "раскрытие дела", а кто-то — продолжить воровать", — подытожил Сергей Иванов.