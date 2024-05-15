30 тыс грн предусмотрено для 9 категорий бойцов: при каких условиях выплатится это вознаграждение

Сумма выплачивается раз в месяц

Кроме выплаты в размере 100 тысяч гривен для бойцов за выполнение определенных боевых действий, им также предусмотрено вознаграждение в сумме 30 тысяч гривен.

Согласно приказу "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", 30 тысяч грн могут получить военные, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам. Она будет выплачиваться раз в месяц, если боец выполнил задание.

Кто из военных имеет право на 30 тысяч гривен

Это вознаграждение предусмотрено для военных, выполняющих боевые задания:

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления ГОСТ;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Минобороны;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями и подразделениями ДССТ).

Кроме того, такое вознаграждение осуществится для военнослужащих, которые в установленном законодательством порядке отправлены для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части) на этой территории), осуществление полномочий которых ведутся военные (боевые) действия, и выполняют боевые (специальные) задания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из бойцов осуществится выплата 100 тысяч гривен на длительное лечение.