Вполовину дешевле, чем в прошлом году: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Производители не исключают, что продукт продолжить дешеветь

Вместе с ценами на клубнику в Украине падает стоимость популярного овоща. Сегодняшняя цена намного дешевле, чем год назад.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Речь идет о тепличном огурце, стоимость которого не превышает 60 гривен за килограмм.

Сегодня тепличные комбинаты Украины отгружают огурцы по 20–60 гривен за килограмм. А это на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причин для падения цен на огурец несколько.

Главная из них — сезонное увеличение предложения продукции в условиях низкого спроса. Дело в том, что выборки огурца в комбинатах были стабильными и урожай получился хороший. Из-за этого предложение существенно выросло.

Но спрос на этот овощ снизился еще на прошлой неделе. Как следствие — продавцы вынуждены были снижать цены, чтобы привлечь покупателей и быстрее продать продукцию. В противном случае огурец попросту накапливался бы на складах и портился.

Стоит отметить, что сегодня тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 57% дешевле, чем в середине мая 2023 года. Производители не исключают, что тепличные огурцы продолжат дешеветь, если темпы сбыта и спрос на них не увеличится.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине дорожает земляника. При этом ее нынешняя цена почти в половину дешевле, чем в мае прошлого года.