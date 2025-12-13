Чудо света: что символизирует Ханука и как ее празднуют

Традиция празднования Хануки тесно связана с важными событиями в истории еврейского народа

Каждый год евреи по всему миру отмечают Хануку. Многие слышали это название, однако, что оно символизирует и как праздновать этот праздник мало кто знает.

"Телеграф" рассказывает о традициях, истории и значении этого праздника. Одним из символов праздника является ханукия, ставшая символом победы света над тьмой.

История праздника

В 164 году до н. земли Израиля были оккупированы империей Селевкидов. Император Антиох Эпифан навязывал иудеям верования греков, запрещал читать Тору и ограбил Храмовую казну. Восстание, начавшееся из-за этих обстоятельств, длилось около трех лет и закончилось победой еврейского народа.

Барельеф восстания Маковеев

После изгнания оккупантов, иудеи пошли на Храмовую гору, чтобы восстановить свой разрушенный храм, но обнаружили, что там остался только один кувшин с маслом для меноры. Ее могло хватить всего на 1 день, но когда зажгли менору, свет от огня держался целых восемь. Этого времени было достаточно, чтобы очистить храм от идолов и подготовить новое кошерное масло. Именно поэтому Хануку также называют праздником свечей и отмечают в течение восьми дней — столько, сколько по легенде горела менора.

Когда Ханука в 2025 году

Дата праздника не фиксирована. Она исчисляется по лунно-солнечному календарю. Празднуют Хануку в течение восьми дней и ночей. В этом году Ханука будет отмечаться с вечера воскресенья, 14 декабря, до понедельника вечера, 22 декабря.

Ребенок смотрит на ханукию

Какое значение имеет Ханука

Ханука символизирует победу света над тьмой, веры и духовной стойкости над угнетением. В честь Божьего покровительства традиционно зажигают ханукию. Это светильник, похожий на менору, у которой семь подсвечников, а в ханукии их насчитывается девять. Восемь из них – символ дней, в течение которых горела менора в Иерусалимском храме. А девятая, которая называется шамаш, выступает как вспомогательная. Именно от нее поджигают соседние свечи.

Ханукия

В течение всего празднования каждый день зажигают по свече. Сам светильник обычно ставят на подоконник, в знак света и надежды.

Как праздновать Хануку

Зажигание меноры. Главный ритуал Хануки заключается в зажигании меноры, имеющей девять подсвечников: восемь для каждого вечера и один для шамаша или вспомогательной свечи. Каждый вечер добавляется еще одна свеча, начиная с одной в первый вечер и зажигая все восемь до последнего вечера. Это особый акт, показывающий рост света праздника и напоминающий людям о чуде.

Зажигание свечей на Хануке. Фото Getty Images

Благословение. В первый вечер Хануки читаются три благословения: одно для освящения мощи (заповеди) зажигания свечей, одно для чуда Хануки и Шегехеяну, благодаря Бога за то, что дожил до этого момента. В другие вечера произносятся только первые два благословения.

Традиционный ужин. Основными являются жареные блюда, поскольку они символизируют масло, создавшее чудо.

Праздничный стол. Фото DepositPhotos

Игра в дрейдл. Дрейдл — это четырехгранный волчок с еврейскими буквами, означающими "Там произошло великое чудо". Играют в дрейдл, используя шоколадные монеты (гэлты) в качестве фишек.

Подарки подарков. Это относительно новая традиция, которая приобрела популярность под влиянием Запада.

Пение. Семьи поют ханукальные песни после зажигания свечей меноры.

Традиция празднования Хануки. Фото Freepik

Общественное празднование. Общины часто проводят публичные зажигания меноры и другие мероприятия, чтобы отпраздновать Хануку на публике.

Ханукия. Фото RDNE Stock project

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине можно атмосферно и бюджетно встретить Новый 2026 год.