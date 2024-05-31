В Украине дорожает свет с 1 июня: стало известно, сколько у населения уже долгов за коммуналку

Сумма долга, по неофициальным подсчетам, достигла сотен миллиардов гривен

В Украине вырастет тариф на свет с 1 июня до 4,32 грн за 1кВт/час. Подорожание вызвано, в том числе, и острой необходимостью восстанавливать энергосистему после обстрелов, а у украинцев многомиллиардные долги за коммуналку.

Как рассказал "Телеграфу" глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в материале "Повышение тарифов на свет с 1 июня: правительство определилось с ценами", украинцы на сегодняшний день задолжали около 200 миллиардов гривен за свет и не только. Но официальные данные в разы меньше.

Последние официальные данные были обнародованы 1 января 2022 года. На тот период сумма долга украинцев за услуги ЖКХ по всем регионам составляла 81,3 млрд гривен. Можно предположить, что за 2,5 года она серьезно увеличилась.

Данные Госстата

Напомним, что 31 мая правительство Украины утвердило новые тарифы на электроэнергию для всех бытовых потребителей. Новый тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года. Этот вопрос обсуждался в течение двух месяцев. В "Укрэнерго" надеются, что повышение тарифов на электроэнергию увеличит приток средств в истощенную и разрушенную энергосистему Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что даже после повышения тарифа рыночная цена на свет остается намного выше. Министр энергетики Герман Галущенко добавил, что без повышения стоимости электроэнергии в Украине невозможно отремонтировать объекты энергосистемы после российских атак.