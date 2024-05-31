В Україні дорожчає світло з 1 червня: стало відомо, скільки у населення вже боргів за комуналку

Сума боргу, за неофіційними підрахунками, досягла сотень мільярдів гривень

В Україні зросте тариф на світ з 1 червня до 4,32 грн за 1 кВт/год. Подорожчання викликане, зокрема, й гострою потребою відновлювати енергосистему після обстрілів, а в українців багатомільярдні борги за комуналку.

Як розповів "Телеграфу" голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у матеріалі "Підвищення тарифів на світ з 1 червня: уряд визначився з цінами", українці на сьогоднішній день заборгували близько 200 мільярдів гривень за світло і не тільки. Але офіційні дані в рази менші.

Останні офіційні дані було оприлюднено 1 січня 2022 року. На той період сума боргу українців за послуги ЖКГ у всіх регіонах становила 81,3 млрд гривень. Можна припустити, що за 2,5 роки він серйозно збільшився.

Дані Госстату

Нагадаємо, 31 травня уряд України затвердив нові тарифи на електроенергію для всіх побутових споживачів. Новий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. Це питання було обговорено протягом двох місяців. В "Укренерго" сподіваються, що підвищення тарифів на електроенергію збільшить надходження коштів у виснажену та зруйновану енергосистему України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що навіть після підвищення тарифу ринкова ціна на світ залишається набагато вищою. Міністр енергетики Герман Галущенко додав, що без підвищення вартості електроенергії в Україні неможливо відремонтувати об’єкти енергосистеми після російських атак.