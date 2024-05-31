Тариф на свет для киевлян: подорожает ли электроэнергия с 1 июня

Есть вероятность, что стоимость поднимут

Кабинет министров отложил принятие решения о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Пока цена за один кВт-ч остается на текущем уровне.

"Телеграф" напоминает киевлянам, сколько придется заплатить за свет в следующем месяце.

Тарифы на электроэнергию с 1 июня

Бытовые потребители электричества и дальше будут платить 2,64 грн за кВт/ч.

Такой тариф был установлен еще с 1 июня 2023 года. Но в ближайшее время его могут изменить.

Напомним, ранее директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко сообщал, что до конца мая может быть принято решение о повышении тарифа на электроэнергию. Планируется дифференцированный тариф на свет. То есть более 100 кВт-ч будет стоить 4,80 грн/кВт-ч в месяц. Для тех, кто потребляет меньше цена останется неизменной.

Что это значит

Если будет принято решение о повышении стоимости света, например, за 150 кВт-ч в месяц счет будет составлять:

100 кВт-ч* 2,64 грн/кВт-ч = 264 грн

50 кВт-ч* 4,80 грн/кВт-ч = 240 грн

Итого: 264 грн + 240 грн = 504 грн

Отметим, что этот вопрос был снят с повестки дня. Однако есть вероятность, что тариф на свет поднимут с 1 июля.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 июня стоимость водоснабжения и водоотвода в Киеве вырастет в разы. Кто из потребителей станет платить на 50% больше.