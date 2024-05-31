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Тариф на свет для киевлян: подорожает ли электроэнергия с 1 июня

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Цена на электричество остается старой Новость обновлена 31 мая 2024, 13:40
Цена на электричество остается старой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть вероятность, что стоимость поднимут

Кабинет министров отложил принятие решения о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Пока цена за один кВт-ч остается на текущем уровне.

"Телеграф" напоминает киевлянам, сколько придется заплатить за свет в следующем месяце.

Тарифы на электроэнергию с 1 июня

Бытовые потребители электричества и дальше будут платить 2,64 грн за кВт/ч.

Такой тариф был установлен еще с 1 июня 2023 года. Но в ближайшее время его могут изменить.

Напомним, ранее директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко сообщал, что до конца мая может быть принято решение о повышении тарифа на электроэнергию. Планируется дифференцированный тариф на свет. То есть более 100 кВт-ч будет стоить 4,80 грн/кВт-ч в месяц. Для тех, кто потребляет меньше цена останется неизменной.

Что это значит

Если будет принято решение о повышении стоимости света, например, за 150 кВт-ч в месяц счет будет составлять:

  • 100 кВт-ч* 2,64 грн/кВт-ч = 264 грн
  • 50 кВт-ч* 4,80 грн/кВт-ч = 240 грн
  • Итого: 264 грн + 240 грн = 504 грн

Отметим, что этот вопрос был снят с повестки дня. Однако есть вероятность, что тариф на свет поднимут с 1 июля.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 июня стоимость водоснабжения и водоотвода в Киеве вырастет в разы. Кто из потребителей станет платить на 50% больше.

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