Есть зафиксированная сумма: каков размер максимальной пенсии в Украине в 2024 году

Эта выплата зафиксирована законом

Максимальная и минимальная пенсия зависит от размера прожиточного минимума. Самая высокая выплата в последний раз претерпела изменения в январе этого года.

Такое начисление не может превышать сумму 10 прожиточных минимумов с учетом дополнительных выплат. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

С 1 января прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2361 гривны. Поэтому максимальная пенсия в 2024 году составляет 23610 гривен.

"Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов", — объясняется в документе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры смогут получать больше, но нужно изменить вид выплаты.