НБУ установил новый курс: сколько стоит доллар и другие валюты

Украинская гривна медленно обесценивается

На валютном рынке не наблюдаются сильные колебания, однако доллар продолжает дорожать. За сутки заокеанская валюта поднялась на несколько копеек.

Евро подскочил на десяток копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 13 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,44 грн

Евро (EUR): 43,53 грн

Злотый (PLN): 10,03 грн

Канадский доллар (CAD): 29,42 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,15 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,88 грн

Евро (EUR): 44,31 грн

Злотый (PLN): 10,27 грн

Канадский доллар (CAD): 29,75 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,66 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,39 грн — продажа 40,92 грн

Евро (EUR): покупка 43,52 грн — продажа 44,31 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за прошедшие сутки поднялся на несколько копеек.

Покупка: 40,84 грн

Продажа: 40,93 грн

Ранее "Телеграф" писал, как будет колебаться курс доллара на этой неделе. Рост официальных показателей пока зафиксировался на одном уровне и летом, скорее всего, они останутся на одном месте.