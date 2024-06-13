30 тыс грн для мобилизованных в одном горсовете: куда нужно обратиться

Надо соответствовать 2 условиям

Военные, пришедшие на службу через мобилизацию, имеют право на материальную помощь от городов. Одна из них на сумму 30 тысяч гривен предусмотрена для бойцов в Кременчугском городском совете.

Однако ее выплатят гражданам, мобилизовавшимся после 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Ее можно получить лично или через родственников (супруга, супруг или их родителей). Для этого нужно подать заявление и следующие документы:

копия паспорта или ID-карты, выписка из реестра территориального общества;

копия справки о взятии на учет внутриперемещенного лица (при наличии);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копия справки о мобилизации выдана Кременчугским районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки;

копия военного билета (1, 2 страницы и страницы с отметками о мобилизации);

копия справки формы №5 о нахождении мобилизованного лица в воинской части (можно обратиться без справки, а затем донести его);

карточка реквизитов для проведения операции перевода средств на счет с указанием реквизитов.

Заявителям следует обратиться в:

Управление по работе с обращениями граждан: улица Победы, 2 (Исполнительный комитет Кременчугского городского совета), телефон: 098-988-31-33;

Департамент социальной защиты населения: ул. Небесной сотни 54, кабинет 4, телефон для консультации: 098-744-46-00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бойцам предусмотрены денежные выплаты за заслуги перед Родиной. Для этого нужно отвечать определенным условиям.