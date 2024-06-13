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30 тыс грн для мобилизованных в одном горсовете: куда нужно обратиться

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Военная техника Новость обновлена 13 июня 2024, 14:28
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Надо соответствовать 2 условиям

Военные, пришедшие на службу через мобилизацию, имеют право на материальную помощь от городов. Одна из них на сумму 30 тысяч гривен предусмотрена для бойцов в Кременчугском городском совете.

Однако ее выплатят гражданам, мобилизовавшимся после 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Ее можно получить лично или через родственников (супруга, супруг или их родителей). Для этого нужно подать заявление и следующие документы:

  • копия паспорта или ID-карты, выписка из реестра территориального общества;
  • копия справки о взятии на учет внутриперемещенного лица (при наличии);
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копия справки о мобилизации выдана Кременчугским районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки;
  • копия военного билета (1, 2 страницы и страницы с отметками о мобилизации);
  • копия справки формы №5 о нахождении мобилизованного лица в воинской части (можно обратиться без справки, а затем донести его);
  • карточка реквизитов для проведения операции перевода средств на счет с указанием реквизитов.

Заявителям следует обратиться в:

  • Управление по работе с обращениями граждан: улица Победы, 2 (Исполнительный комитет Кременчугского городского совета), телефон: 098-988-31-33;
  • Департамент социальной защиты населения: ул. Небесной сотни 54, кабинет 4, телефон для консультации: 098-744-46-00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бойцам предусмотрены денежные выплаты за заслуги перед Родиной. Для этого нужно отвечать определенным условиям.

Теги:
#Выплаты #Мобилизованные #Денежная помощь #Выплаты военным