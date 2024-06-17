Сколько получат военные в июле 2024 года и изменится ли размер зарплаты: без нюансов не обошлось

Минимальная зарплата от 20 тысяч грн

Все военнослужащие в Украине получают зарплаты, бонусы и дополнительные выплаты от государства, в том числе минимальная зарплата солдата в 2024 году составляет 20 130 гривен. Но изменятся ли эти суммы в июле 2024?

"Телеграф" расскажет о том, как происходит выплата зарплат мобилизованным в этом году.

Статус военнослужащих получают мобилизованные военнообязанные, пополнившие ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других военных формирований. Заработная плата этих людей состоит из двух основных частей.

В частности:

Основная часть: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет;

Дополнительная часть: надбавки за особенности прохождения службы, надбавки за режим секретности, надбавки за научные или спортивные звания.

Размер зарплат и выплат зависит от ряда факторов – должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий службы, а также квалификации военнослужащего. Минимальная заработная плата солдата в 2024 году составляет 20 130 гривен. Но военные могут рассчитывать на значительные доплаты в зависимости от выполняемых задач и условий службы:

30 тысяч гривен – при выполнении боевых задач в период обеспечения обороны Украины и защиты безопасности населения;

50 тысяч гривен – при выполнении боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тысяч гривен – при нахождении в зоне активных боевых действий или прохождении лечения, или реабилитации из-за полученных контузий, травм или увечий;

дополнительная надбавка предусмотрена для военных, попавших в российский плен.

Заметим, что в утвержденном бюджете на 2024 год нет изменений в формировании или размере зарплат военным. Поэтому в июле 2024 года они не изменятся без необходимости, но получить вышеуказанные бонусы возможно.

Ранее "Телеграф" писал, что юрист объяснил как действовать мобилизованному перед отправкой на ноль, чтобы выплаты могли получить родные в случае гибели.