Скільки отримають військові у липні 2024 року і чи зміниться розмір зарплати: без нюансів не обійшлося

Мінімальна зарплата від 20 тисяч грн

Усі військовослужбовці в Україні отримують зарплати, бонуси та додаткові виплати від держави, зокрема мінімальна зарплата солдата у 2024 році становить 20 130 гривень. Але чи зміняться ці суми у липні 2024 року?

"Телеграф" розповість проте, як відбувається виплата зарплат мобілізованим у чинному році.

Статус військовослужбовців отримують мобілізовані військовозобов'язані, які поповнили лави Збройних Сил України (ЗСУ) та інших військових формувань. Заробітна плата цих людей складається з двох основних частин.

Зокрема:

Основна частина: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років;

Додаткова частина: надбавки за особливості проходження служби, надбавки за режим секретності, надбавки за наукові чи спортивні звання.

Розмір зарплат та виплат залежить від низки факторів — посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов служби, а також кваліфікації військовослужбовця. Мінімальна заробітна плата солдата у 2024 році становить 20 130 гривень. Але військові можуть розраховувати на значні доплати залежно від виконуваних завдань і умов служби:

30 тисяч гривень – при виконанні бойових завдань у період забезпечення оборони України та захисту безпеки населення;

50 тисяч гривень – при виконанні бойових завдань у складі органів військового управління, штабів та командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами;

100 тисяч гривень – при перебуванні в зоні активних бойових дій або проходженні лікування чи реабілітації через отримані контузії, травми або каліцтва;

додаткова надбавка передбачена для військових, які потрапили в російський полон.

Зауважимо, що у затвердженому бюджеті на 2024 рік наразі не має змін у формуванні чи розмірі зарплат військовим. Тому у липні 2024 року вони не зміняться без нагальної потреби, але отримати вищевказані бонуси можливо.

Раніше "Телеграф" писав, що юрист пояснив як діяти мобілізованому перед відправкою на нуль, щоб виплати могли отримати рідні у разі загибелі.