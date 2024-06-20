Потерпевшим от насилия со стороны россиян дадут компенсацию: куда и как обратиться
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Обратиться за помощью можно физически и онлайн
Украинцы, пострадавшие от сексуального насилия, совершенного военными Российской Федерации, получат промежуточные репарации на сумму 3 тысячи евро.
Как сообщили в Омбудсмане Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ было зафиксировано 303 случая сексуального насилия, но реальная цифра может быть значительно больше. Выплачивающий помощь проект реализуется Глобальным фондом переживших насилие.
Основной целью Пилотного проекта, в который входит Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политических и религиозных взглядов Михаил Спасов, является обеспечение доступа пострадавшим от насильства к выплате промежуточных репараций. В его пределах 500 человек, ставших жертвами СНПК, получат компенсацию в размере 3 тысяч евро.
Обработка заявок на промежуточную репарацию будет происходить конфиденциально и беспристрастно в Глобальном фонде.
Следует отметить, что участие в этом проекте не ограничивает право лиц на начисление других помощей от благотворительных фондов или организаций.
"Конечно, выплата промежуточной репарации не сможет решить все проблемы, однако я призываю всех консолидироваться и обеспечить пострадавших поддержкой и помощью", — подчеркнул Уполномоченный.
Пострадавшие могут обращаться к Офису Омбудсмена:
- ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
- по электронной почте: [email protected];
- позвонить по горячей линии: 0800501720.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в одном городе Харьковской области жители имеют право на денежную помощь от фонда "Мирное небо".