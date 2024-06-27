Курс доллара в начале июля: НБУ придется спасать гривну?

Рынок будет находиться в ожидаемых колебаниях

Курс доллара в конце июня в Украине превышает показатель в 40 гривен и как утверждают эксперты, полностью зависит от позиции НБУ. И Нацбанк может начать масштабную валютную интервенцию для стабилизации гривны уже в начале июля.

Как сообщил "Телеграфу" начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, в июле НБУ может нарастить количество валюты на рынке за счет интервенций, то есть продажи американской валюты. Это должно помочь украинской валюте не выйти за пределы "коридоров".

Так, начало июля – это относительная стабильность на валютном рынке, подчеркивает эксперт. Так как будут действовать инерционные процессы (глобальные изменения врасплох исключены), а во-вторых, экономические факторы. К последним относятся — получаемая макрофинансовая помощь, пополнение международных резервов благодаря экспорту, перспективы после Берлинской конференции, на которой было заключено 110 соглашений на 15 млрд долларов.

При этом в июле, из-за роста тарифов на электроэнергию, акцизов на топливо, усилится влияние инфляции на валютный рынок и потому Нацрегулятор может снизить возможный ажиотажный спрос объемами валютных интервенций.

При этом в целом, подчеркивает Тарас Лесовой, в течение июля ситуация будет вполне прогнозируемой, а курсовые колебания, несмотря на их повседневность, не выйдут за "берега" новых валютных коридоров. Для наличного рынка это 40-41,2 грн за 1 доллар с максимальными колебаниями в курсе до 50 коп. в день, и до 80 копеек в неделю.

"Таким образом, июль станет логичным продолжением июня: меняющиеся курсы валют будут находиться в пределах допустимых новых коридоров, тренды – восходящий, нисходящий – будут меняться поочередно без угроз обвала гривны. Рынок будет находиться в ожидаемых колебаниях", — резюмирует собеседник "Телеграфа".

По мнению экспертов, курс доллара в Украине до конца года уже не опустится ниже 40 гривен, но и вряд ли будет его сильно превышать.