Меньше 40 ждать не стоит? Эксперты объяснили, каким будет курс доллара до конца года

Умеренного удешевления гривны не избежать

Гривна будет продолжать умеренно дешеветь, поэтому курс доллара будет держаться за пределами 40 гривен. По крайней мере, на конец текущего года можно ожидать более 40 гривен.

Среди факторов, влияющих на это, также проблемы с рабочей силой в Украине. Об этом "Телеграф" рассказали экспертами, подробнее читайте в материале "Что будет с долларом и почему кредиторы "немного зажрались": экономические эксперты сделали прогноз для Украины"

Умеренной девальвации гривны не избежать, но мнение экспертов относительно курса доллара единодушно. "Около 40 гривен, и на конец года — немного выше 40 гривен за доллар", — резюмировала заместитель директора Центра экономической стратегии и модератор заведения Мария Репко.

Но к этому прилагаются и другие внутренние факторы, которые могут реализоваться в ближайшее время: повышение налогов или экономическое бронирование. И все это на фоне существенного ухудшения других факторов. Среди которых во второе место эксперты поставили проблемы с рабочей силой в стране.

Однако НБУ, решившийся на умеренную девальвацию гривны, никого не пугает своей непредсказуемостью. "Движения НБУ не будут резкими — ни для игроков рынка, ни для клиентов бизнеса", — успокаивает Ваврищук.

Ранее "Телеграф" писал, что в течение этой рабочей недели курс доллара в банках будет находиться в пределах 39,95-41,45 грн, а в обменниках будет колебаться в коридоре 40,10-41,35 грн. Национальный банк Украины продолжит выходить на рынок с интервенциями, но объемы воздействий, которыми он поддерживает гривну, снизятся.