Некоторые украинцы могут потерять 20% пенсии: кого это может затронуть

Это касается одной категории пожилых

Вышедшие на отдых пенсионеры продолжают работать и не сообщили об этом в Пенсионный фонд Украины, могут потерять часть выплаты.

В таком случае ПФУ вводит штрафные санкции, предполагающие взыскание до 20% пенсии. Об этом сообщили в фонде.

Чтобы сообщить о трудоустройстве или уволиться с работы, пожилой человек имеет 10 дней. В то же время, фонд должен знать и о начале предпринимательской деятельности. Это можно сделать как физически, обратившись в любое отделение или через веб-портал услуг.

"Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считается работающим пенсионером", — говорится в сообщении.

Пенсионер, не сообщающий ПФУ о трудоустройстве своевременно, обязан вернуть чрезмерно начисленную сумму в добровольном или принудительном порядке. Если он этого не сделает, то ПФУ имеет право взыскать с украинца до 20% компенсации.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что пенсия некоторых украинцев больше не вырастет, ведь им не предусмотрена индексация.