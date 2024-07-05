Украинки могут получить 15 тыс долл: что для этого нужно и до какого срока подаются заявки
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Правительство привело этапы осуществления начисления
В Украине женщины-предприниматели могут получить индивидуальные гранты в размере 15 тысяч долларов для развития или открытия бизнеса в сфере производства и переработки.
Программу "Создай" анонсировал Кабинет Министров, как говорится на вебпортале правительства. Заявления в рассрочку принимают до 31 июля, а общий бюджет, предусмотренный программой, составляет 1 миллион долларов.
Женщинам нужно предоставить документы, подтверждающие ФЛП, ООО или частное предприятие, чтобы принять участие в программе. На некоторых этапах потребуются дополнительные документы.
Кто может принять участие в программе
- предприятия, где доля участия женщин превышает 50% и зарегистрировано и действует в Украине,
- бизнес должен быть в области производства или переработки;
- предприниматели не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях;
- предприниматели не должны иметь задолженности перед государственным бюджетом и привлечений к уголовной ответственности за коррупцию.
- бизнес должен быть официально зарегистрирован и поддерживать деятельность не менее 1 года.
Последовательность действий, как получить грант
- Подать заявление;
- Его должны рассмотреть и пригласить предпринимательницу на второй этап;
- Лицо должно представить план развития бизнеса и документов;
- В дальнейшем идет проверка деловой репутации;
- Последними этапами является принятие решения о выплате и получение гранта.
Эти деньги могут быть направлены на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования; на приобретение программного обеспечения и обучения (в пределах 30% выплаты).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые категории украинских бизнесменов получат до 5 тысяч долларов.