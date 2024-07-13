Курс может измениться? Появился прогноз, сколько будет стоить валюта в Украине

На колебание валюты может повлиять один фактор

На этой неделе доллар гривна обесценилась, а евро и другие европейские валюты медленно поднимаются. Официальный курс доллара практически достиг отметки в 41 гривну.

"Телеграф" рассказывает, каким будет курс валют на выходные в НБУ и обменниках.

На субботу, 13 июля, НБУ установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,88 грн

Евро (EUR): 44,38 грн

Злотый (PLN): 10,43 грн

Канадский доллар (CAD): 29,99 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,52 грн

Цена в обменниках

Сегодня средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,07 грн

Евро (EUR): 44,75 грн

Злотый (PLN): 10,41 грн

Канадский доллар (CAD): 30,13 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,93 грн

Аналитик Алексей Козырев прогнзирует, что в целом курс доллара в большинстве обменников и отделений банков на выходных будет в пределах коридора: прием от 40,60 до 40,95 гривен и продажа от 41,00 до 41,35 грн. А курс евровалюты финансисты 13−14 июля выставят в пределах: прием от 43,90 до 44,45 грн и продажа от 44,70 до 45,15 грн.

"В эти субботу и воскресенье владельцы обменников продолжат работать в формате "с оборота". Но с постоянной оглядкой на официальную информацию и на слухи о реструктуризации внешних долгов Украины. Причем как позитивные, так и, возможно, негативные новости с переговоров приведут к расширению спреда между покупкой и продажей валюты на нашем наличном рынке, так как валютные риски для владельцев обменников вырастут", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких показателей достигнет доллар во втором полугодии 2024 года. Также мы писали, когда курс доллара будет составлять более 46 гривен.