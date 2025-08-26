"Мне снится до сих пор": Залужный признался, какие кошмары преследуют его всю жизнь (видео)

Бывший Главком ВСУ поделился своими кошмарами

Валерий Залужный — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, который занял эту должность с 9 мая 2024 года. Недавно генерал в отставке признался, какие кошмары преследуют его всю жизнь.

В интервью на ютуб-канале "Нова українська школа" Валерий Федорович рассказал о своем военном образовании. И среди прочего вспомнил, какие сны ему снятся уже много лет после окончания обучения.

Залужный, который с детства мечтал стать военным, после школы и техникума поступил на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. В 1997 году с отличием окончил обучение в институте, и начал стремительно продвигаться по службе, занимая высокие должности.

Валерий Залужный признался, что ему до сих пор снятся кошмары об учебе

По словам генерала, система военного обучения и целесообразность некоторых предметов еще тогда вызывала у него вопросы. Так например, Залужный говорит, что не понимает, зачем ему в военном институте преподавали теорию машин и механизмов. И он, который любил высшую математику, боялся, что не сдаст этот предмет.

А зачем этот предмет? Я не знаю. Мне вот выпускаться через полгода, мне дадут 30 человек и я буду там проводить занятия по огневой, тактической там подготовке. А я теорию машин и механизмов не сдал. Мне снится до сих пор, что я не могу ее сдать. Это был такой бред. Валерий Залужный

В конце концов он успешно закончил обучение, был круглым отличником. Однако, как говорит Залужный, отголоски советской системы образования и сейчас попадаются в военных учебных заведениях.

