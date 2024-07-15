Выплата денежного обеспечения для семьи военного: изменятся ли условия начисления в июле

Начисление будет производиться до определенного момента

Семья военных при определенных обстоятельствах рассчитывают на выплаты. В частности, они могут получать ежемесячное денежное обеспечение бойца, если тот захвачен в плен или безвестно отсутствует.

Однако начисление будет производиться до определенного момента. Объяснение можно найти в порядке "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечение семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих".

Согласно пункту 6 этого документа, семья будет ежемесячно получать денежное обеспечение бойца на основании приказа командира, начальника или руководителей воинских частей за языки, если среди членов есть:

военнослужащие, захваченные в плен или заложники, интернированные в нейтральные государства, – до дня их освобождения включительно;

военнослужащие, безвестно отсутствующие, – до дня вступления в законную силу решения суда о признании их безвестно отсутствующими или объявления умершими.

Начисление должно выплачиваться их семьям до полного выяснения обстоятельств захвата военнослужащих в плен или заложниками, их интернирования или освобождения или признания их в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или умершими.

В постановлении отмечается, что во всех случаях выплата производится не более чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части (учреждения, организации).

В июле 2024 семьи военных при определенных обстоятельствах получат значительную сумму выплаты, как ранее писал "Телеграф".